“Il Bologna sarà arrabbiato dopo aver perso in casa il derby con il Sassuolo. E’ una sconfitta pesante. Prima però avevano rimontato a San Siro contro l’Inter in 10 uomini. Questo significa che è una squadra molto organizzata. Il Bologna è un gruppo di giovani e di giocatori di esperienza: per me la sfida di stasera è un derby, e come tale va affrontato”.

Scheda 1 di 2