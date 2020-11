Carlino – Panchina per i nazionali, gioca solo Baldursson

Mercoledì e giovedì prossimo rientreranno a Bologna i nazionali, i quali saranno sottoposti a tamponi dopo l’uscita dalla bolla per giocare con le rispettive squadre.

L’unico a scendere in campo è stato però Baldursson, titolare nella sua Islanda under 21 contro i pari età dell’Irlanda(2-1 per gli islandesi.) Soriano e Skorupski sono rimasti in panchina nella partita di Nations League Italia-Polonia, mentre Orsolini in tribuna. A riposo anche Svanberg nella sua Svezia contro la Croazia e Tomiyasu in Giappone-Panama. Annunciato invece tra i titolari Musa Barrow, che questo pomeriggio giocherà con la Gambia la sfida contro il Gabon.

Fonte: Carlino