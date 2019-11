Carlino – Palacio solo, serve Santander

Rientrerà con il Parma Federico Santander. Smaltito il problema al polpaccio, il paraguiano rientrerà con il Parma per dare mano ad un attacco fino a qui poggiato sulle spalle di Palacio.

Il Resto del Carlino oggi titola ‘Palacio solo, serve Santander’. L’attaccante ex Copenaghen ha segnato fino a qui un solo gol, su rigore a Cagliari, mentre un anno fa era già a quota quattro con le marcature a Roma, Udinese, Torino e Chievo, in partite che avevano portato due vittorie e due pareggi. Di fatto, i gol di Santander portarono a Inzaghi otto punti in un Bologna che alla dodicesima si era fermato a dieci.