Carlino – Palacio ritrova la Fiorentina

Lunedì 6 gennaio alle 12.30 il Bologna ospiterà la Fiorentina al Dall’Ara. Se Mihajlovic ha qualche dubbio a centrocampo, di certo non ne ha in attacco. Con Destro partito e Santander che sta rientrando in queste ore dai box, il centravanti titolare sarà senza dubbio Rodrigo Palacio. “El Trenza”, che gioca praticamente sempre, guiderà il 4-2-3-1 del Bologna nel derby dell’Appennino.

Il numero 24 ritrova così la Fiorentina, la sua prima vittima con la maglia rossoblu. Era infatti il 16 settembre 2017, quando il Bologna perse 2-1 al Franchi contro la Viola: il gol del momentaneo pareggio degli ospiti fu realizzato proprio dall’argentino, alla prima gioia con la sua nuova maglia. Curiosità: l’arbitro in quell’occasione era Valeri di Roma, lo stesso che dirigerà il match dell’Epifania.

Fonte: “Carlino”