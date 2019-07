Carlino – Palacio, il garante

E se alla fine spuntasse sempre lui? Cioè Rodrigo Palacio?

37 anni e 6 mesi per il trenza e ogni anno gli si prefigura un ruolo da riserva per gli ultimi 20 minuti, ma già in Austria l’argentino ha mandato segnali chiari di titolarità. Per il ruolo di prima punta Palacio c’è eccome. Con lo Schalke la sua presenza davanti ha dato geometrie migliori, fornendo alla squadra un punto di riferimento importante e di cui è difficile privarsi. Il Resto del Carlino sottolinea proprio l’importanza di Palacio mostrata in Austria, non solo nella partita contro i tedeschi, giocata meglio rispetto a quella col Colonia, ma anche nella leadership in campo e negli spogliatoi. Il quotidiano riporta anche un colloquio a bordo campo tra Palacio, De Leo e Tanjga, una specie di briefing di circa 20 minuti, perché quando si tratta di disegnare calcio sul campo la voce di Palacio è sempre la più ascoltata.