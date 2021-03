Carlino – Palacio giocatore ed educatore

Rodrigo Palacio, nonostante le 8 partite consecutive cominciate dalla panchina, continua a recitare un ruolo da protagonista nel Bologna di Mihajlovic. Ha collezionato 1792 minuti ed è stato presente in tutte le partite.

L’attaccante argentino è tornato titolare contro Napoli e Sampdoria e la differenza si è vista subito perché anche grazie a lui il Bologna gira meglio e fa un bel calcio. Intanto, in attesa di decidere cosa farà in futuro, sdoppia la sua funzione all’interno del gruppo rossoblù. Passa da essere il playmaker d’attacco che fa girare tutta la fase offensiva a educatore di Barrow insegnandoli i movimenti della prima punta. Da metà gennaio, ovvero da quando Sinisa si era deciso a impiegare Barrow come terminale del 4-2-3-1, Palacio è diventato l’ombra del gambiano in allenamento. Per il futuro di Palacio, una volta appesi gli scarpini al chiodo, una buona idea potrebbe essere quella di affidargli il ruolo di educatore dei giovani talenti di Casteldebole.

Fonte: Carlino