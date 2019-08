Carlino – Palacio, Destro e Santander: in tre per una maglia da titolare

Quest’estate si è parlato tanto di centravanti, ma praticamente nessuno è stato ceduto. Di conseguenza, salvo imprevisti, questo rimarrà il parco attaccanti del Bologna, con il solo Falcinelli che saluterà. C’è però un “problema”. Nel 4-2-3-1 di Mihajlovic c’è posto solo per una prima punta, e i rossoblu ne hanno a disposizione ben tre: Palacio, Destro e Santander.

Il primo, apparentemente il favorito, ha fatto il solito grande precampionato. Più datato rispetto agli altri, nonostante possa giocare anche da esterno, pare essere il primo della lista. Il secondo invece è sicuramente più bomber di razza, ma rimane una vera incognita. Potrebbe finalmente sbloccarsi e rendere la sua esperienza a Bologna indimenticabile, oppure rimanere nell’anonimato, se non addirittura – dopo 4 anni già fallimentari – diventare una delle più grandi delusioni. Infine c’è il terzo, rientrato in ritardo per via delle fatiche in Coppa America. E’ l’attaccante più “di fatica”, quello che lotta e si sbatte per tutti. Ognuno di loro ha caratteristiche e funzionalità diverse. Ma se Mihajlovic sembra avere l’imbarazzo della scelta, i numeri non lasciano così ben sperare: la scorsa stagione, Palacio ha segnato 3 gol, Destro 4 e Santander 8. E’ come dire che in tre formano un centravanti da 15 gol a campionato. E il Bologna ha bisogno di qualcosa in più, almeno da uno dei tre.

Fonte: Carlino