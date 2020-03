Carlino – Palacio, Danilo e Da Costa: i rinnovi da discutere

Il Coronavirus ha già bloccato il campionato ed è abbastanza probabile che possa avere un impatto anche sul prossimo calciomercato. In casa Bologna i principali nodi da sciogliere sono i rinnovi di Palacio, Danilo e Da Costa. I tre veterani, pilastri dello spogliatoio rossoblu, hanno il contratto in scadenza questa estate. Tutti e tre si sono dichiarati pronti a rinnovare il matrimonio con il club di Saputo.

La dirigenza rossoblu aveva chiesto però di aspettare a parlare di rinnovo, in modo da non togliere concentrazione al campo. Il mondo ora è cambiato. Il problema rinnovi rischia di diventare un caso regolamentare nel momento in cui si possa scegliere di chiudere il campionato a giugno-luglio. I contratti infatti scadono in giugno e potrebbe essere necessaria una deroga per chiudere la stagione. Un nodo che Lega e Federazione dovranno sciogliere.

La domanda che adesso bisogna porsi è se i giocatori in scadenza opteranno o meno per restare. Tutti e tre i rossoblu a fine contratto hanno famiglia e sono sudamericani. Non è da escludere che la paura del virus possa spingere i tre verso casa. In special modo Palacio, che ogni estate riceve voci di forte richiamo proprio dall’Argentina, il suo paese d’origine di cui non ha mai nascosto sentire la mancanza.