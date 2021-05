Carlino – Palacio continua a far gol all’età: una lezione anche per Raimondo

Ci sono 22 anni di differenza tra il giovane che ha sostituito l’esperto compagno, che va preso sempre da esempio

La sostituzione tra i due al Bentegodi è stato lo specchio delle due facce del Bologna di questa stagione: un mix tra giocatori esperti e giovani in rampa di lancio. I "vecchietti" rossoblù devono essere da esempio per tutti. Parlando di Palacio, a 39 anni, fin qui in campionato ha saltato solo due partite e non ha mai conosciuto un infortunio: con 5 reti è alla sua seconda miglior stagione in rossoblù dal punto di vista della prolificità offensiva ed è uno degli unici ad aver finito questa stagione in crescendo, nonostante la salvezza acquisita. Non solo, non va dimenticato che i gol contro il Verona li hanno segnati due over 30: l’infinito Palacio e l’usato sicuro De Silvestri. Un dato su cui riflettere, aspettando il mercato che verrà.