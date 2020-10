Bologna – Palacio al Dall’Ara è un talismano

Per minare la difesa di Eusebio Di Francesco, il Bologna dovrà affidarsi ancora una volta a Rodrigo Palacio.

Il ‘Trenza’ adesso è più che mai il centravanti obbligato, complice l’infortunio di Santander. L’attaccante argentino, dopo aver realizzato le sue prime 8 reti con i rossoblù tutte in trasferta, le successive 7 le ha siglate al Dall’Ara e ora mette nel mirino il Cagliari, squadra a cui in carriera tra il 2010 e il 2012 il trentottenne di Bahìa Blanca ha segnato 3 volte. Infine nel 4-1 casalingo contro il Parma, unico successo in questo campionato dei rossoblù fino a ora, Rodrigo ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Un Palacio in versione amuleto al Dall’Ara, o almeno i numeri raccontano questo.

Fonte-Carlino