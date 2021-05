Carlino – Palacio ai saluti: meriterebbe la standing ovation

Lo portò Donadoni, dal 2017 una seconda giovinezza

El Trenza arrivò a Bologna per volere di Donadoni nel 2017, una scelta onesta e sincera con contratto annuale e l'accordo di rivedersi a fine stagione ogni anno. Con lui i rossoblù si sono assestati definitivamente in serie A, è diventato fondamentale per il 4-2-3-1 di Mihajlovic e per creare la cooperativa del gol in assenza di un finalizzatore che potrebbe arrivare per un nuovo ciclo. Il suo score recita venti reti e 16 assist in 131 presenze. Con il passare degli anni ha perso efficacia in zona gol, ma è sempre stato centrale. Domenica chiuderà questo capitolo, ma proverà a farlo alla grande come è capace.