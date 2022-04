Il grande ex Gianluca Pagliuca ha commentato la vittoria del Bologna sull’Inter:

“Grande cuore, grande difesa e un grandissimo Arnautovic. Tutti bravi e li ringrazio perché mi hanno fatto un regalo: adesso non toccherà più andare indietro di vent’anni per ricordare l’ultimo Bologna che aveva battuto l’Inter. Vi ricordo che in quel 2-1 io c’ero”.