Carlino – Orsolini vuole rientrare: obiettivi Salernitana e Nazionale

Come analizza il Resto del Carlino, il numero 7 del Bologna vuole tornare a incidere già contro i campani. Nelle ultime due partite i rossoblù non hanno trovato la via della rete, complice anche il non utilizzo di Arnautovic. Per continuare a inseguire il sogno europeo, Thiago Motta dovrà affidarsi al secondo miglior marcatore della rosa: 7 i gol segnati da Orsolini, uno in meno della punta austriaca. È l'uomo del momento per il Bologna. Inoltre è stato anche pre-convocato dal ct Mancini e c'è la possibilità di rivederlo in maglia azzurra a distanza di due anni e mezzo. I prossimi impegni contro Inghilterra e Malta potrebbero rilanciarlo anche in chiave nazionale e, in vista dell'estate, riscaldare le piste di mercato che potrebbero portarlo in una big (Lazio, Roma e Milan su tutte).