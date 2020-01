Carlino – Orsolini spera in un bel regalo di compleanno

Riccardo Orsolini è uno dei giocatori più determinanti di questo Bologna. Il ragazzo sta pensando al derby dall’inizio della settimana: sarebbe bellissimo per lui tornare ad essere decisivo proprio sabato pomeriggio a Ferrara contro la Spal. Soprattutto perché domani, venerdì 24 gennaio, il numero 7 rossoblu compie 23 anni. E’ facile immaginare come l’Orso speri di festeggiare sabato sera: ci vorrebbe proprio una vittoria contro gli spallini, targata magari proprio dal suo 6^ gol in questo campionato. Ma non è tutto.

Inutile dire che il regalo più grande che Orsolini vorrebbe da questa stagione sarebbe la convocazione per gli Europei di quest’estate: il classe 1997 spera infatti di essere tra i 23 convocati da Mancini per rappresentare l’Italia contro le migliori nazionali del continente. Dopo la prestazione opaca contro il Verona – con il ct in tribuna – molto potrebbe passare proprio dal Mazza. Davanti a lui nelle gerarchie ci sono ancora sicuramente Chiesa e Bernardeschi, e lo stesso Berardi sta facendo bene. L’infortunio di Zaniolo gli apre probabilmente un posto, ma l’Orso sa bene che dipende tutto da lui.

Fonte: “Carlino”