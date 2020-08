Carlino – Orsolini pronto al rilancio dopo un deludente finale di stagione

Il Bologna cerca il vero Riccardo Orsolini, non la versione inconsistente vista durante la Serie A post-lockdown. Il giocatore ad oggi resta considerato uno degli incedibili, lo ha ribadito a più riprese Walter Sabatini, nonostante il tesoretto che potrebbe portare in dote una sua eventuale cessione. La stagione appena conclusa, ha consegnato in dote un giocatore mutevole. Fino al match con la Roma, si era visto un esterno capace di gonfiare la rete a ripetizione, nonostante le prestazioni altalenanti. Dopo invece il ragazzo non è più riuscito a mantenere i livelli espressi in precedenza.

Un rendimento altalenante che non è piaciuto a Mihajlovic, che lo ha punzecchiato a ripetizione in conferenza stampa. La verità è che la stagione è stata dura e difficile per tutti, Orsolini compreso. Adesso è il momento di riposare e riordinare le idee, nonostante le varie suggestioni di mercato che turbano leggermente la quiete.