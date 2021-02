Carlino – Orsolini non al meglio, chance per Skov Olsen?

Da due giorni, Orsolini si sta allenando a parte a causa di un affaticamento muscolare e oggi testerà le condizioni in gruppo. Skov Olsen scalda i motori e spera in una maglia da titolare che gli manca dalla partita contro il Benevento.

Skov Olsen, all’andata contro il Parma, segnò il gol del momentaneo 3-0, all’interno di un match terminato poi 4-1 per il Bologna. Nel match dopo, venne schierato nell’undici titolare di Mihajlovic che decise di dargli fiducia e far accomodare in panchina Orsolini che peccava di brillantezza. Poi per Skov, l’infortunio a una vertebra in nazionale, e tre mesi di stop nel momento in cui stava iniziando a mostrare qualcosa del suo talento. Le aspettative sul suo conto erano elevatissime considerando il Bologna lo strappò alla concorrenza di Valencia, Real Sociedad, Bayern Monaco e Zenit. Skov Olsen spera in una nuova chance, ma Orsolini non vuole alzare bandiera bianca.

Fonte: Carlino