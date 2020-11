Zaccheroni: “Orsolini e Soriano spostano gli equilibri del Bfc, ma non sono ancora da big”

Momento difficile per il Bologna, ma un paio di giocatori hanno preso anche la ribalta della nazionale. Alberto Zaccheroni ha parlato al Carlino del momento della squadra con un accenno ai singoli.

“Ha fatto bene in Nazionale ma avevano di fronte l’Estonia e l’Italia era in versione molto sperimentale, a oggi sono due giocatori fondamentali per il Bologna ma per le qualità che hanno mi aspetto che incidano ancor di più. A Orsolini manca l’essere finalizzatore, che è un aspetto fondamentale se vuoi arrivare ai massimi livelli”.