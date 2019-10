Carlino – Orsolini è la miglior freccia nell’arco di Sinisa

In estate sono arrivati giovani di sicuro avvenire come Schouten e Skov Olsen, è arrivato un giocatore di esperienza come Medel, e sono rimasti ragazzi già affermati come Soriano e Sansone. Tuttavia, l’acquisto migliore di Saputo è stato di certo Riccardo Orsolini, che il club ha riscattato per 15 milioni di euro dalla Juventus. In questo avvio di stagione, numeri e prestazioni alla mano, il 7 del Bologna è stato il vero protagonista. Come riporta il “Carlino”, il classe 1997 non è ancora al livello dello scorso anno per continuità, ma ci si avvicina a grandi falcate.

L’Orso ha partecipato attivamente a 5 dei 9 gol segnati dalla formazione rossoblu: 1 gol a Brescia, 1 rigore procurato a Verona contro l’Hellas, e 3 assist contro Spal, Brescia e Lazio. Orsolini è stato ogni volta decisivo: non a caso, quando non ha brillato – e cioè con Genoa, Udinese e Roma – il Bologna non ha mai vinto. L’esterno rossoblu – da molti visto come il “nuovo Verdi” – è la miglior freccia nell’arco di Mihajlovic: se lui non gira, il Bologna non vince. L’anno scorso ha totalizzato 8 gol e 5 assist in campionato: l’obiettivo sarà riconfermarsi e, se possibile, fare ancora meglio. Sarà più dura perché gli avversari ora lo conoscono e si preparano a dovere, ma l’Orso sta esplodendo. E tutta Bologna si lecca già i baffi.