Carlino – Orsolini e Barrow due punti interrogativi

In questo Bologna che entusiasma manca il loro contributo

L’italiano e il gambiano sono gli acquisti più onerosi dell’era Saputo . Il primo fu riscattato dalla Juventus per 15 milioni di euro. Il secondo, conclusa l’operazione con l’ Atalanta , avrebbe avuto un valore complessivo di circa 19 milioni di euro al raggiungimento di tutti i bonus, cosa non avvenuta poiché Barrow è costato al Bologna poco meno di 15 milioni.

Nelle due precedenti stagioni Orsolini ha realizzato 15 gol e 12 assist, mentre Barrow ha confezionato 17 gol e 13 assist. Insieme i due calciatori hanno partecipato, direttamente o indirettamente, a 57 gol sui 103 segnati dai rossoblù negli ultimi due campionati. In questa stagione un solo assist per Orsolini nella partita contro la Salernitana, Barrow è ancora a secco sia di gol che di assist. Le difficoltà attraversate dai due esterni titolari sono riconducibili al cambio tattico, con una squadra più concentrata sulla fase difensiva e dalla condizione non ancora ottimale del gambiano reduce dal Covid. Per Mihajlović sarà fondamentale ritrovare entrambi.