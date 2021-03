Carlino – Orsolini chiamato a un finale di stagione ad alto livello

Un anno fa l'esterno rossoblù valeva 70 milioni per Sabatini, ora 20: serve un finale ad alto livello

Il direttore dell’area tecnica di Bologna e Montreal, Walter Sabatini, non scarta l’idea di cederlo in cambio dell’arrivo di un pezzo da novanta: "Dovesse partire, non ci sarebbe miglior sostituto di Erik Lamela" queste le sue dichiarazioni qualche giorno fa. Orsolini, dal suo arrivo a Bologna datato gennaio 2018, ha totalizzato, tra campionato e Coppa Italia, 25 gol e 17 assist in 110 presenze. Dal post lockdown in poi (giugno 2020), invece, solo 7 gol e 7 assist. L'esterno rossoblù dovrà sfruttare al meglio questa sosta per ritrovarsi e tornare a essere decisivo in queste ultime dieci partite di campionato.