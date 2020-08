Carlino – Orsolini cambia procuratore

Donato Di Campli non è più l’agente di Riccardo Orsolini. Come spiega il Resto del Carlino in edicola questa mattina l’esterno offensivo del Bologna ha deciso di iniziare un nuovo corso: a curare gli interessi di Orsolini sarà Michelangelo Minieri, che presiede il gruppo Player Management insieme a Silvio Pagliari.

L’obiettivo del numero 7 del Bologna è quello di tornare a splendere dopo un girone di ritorno tutt’altro che esaltante. Il lockdown è stato come una sorta di blocco totale per Orsolini, che prima della pausa era stato uno tra i migliori in casa felsinea, se non il migliore. L’Europeo 2021 è sempre più vicino, e Orsolini sa che non può più sprecare nemmeno una chance se vuole fare colpo su Roberto Mancini. Il futuro di Riccardo quasi sicuramente sarà al Bologna: Sabatini e soci lo hanno inserito nella categoria incedibili, certo è che se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 35 milioni di euro tutto sarebbe da vedere.