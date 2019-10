Ora c’è l’Inter

La sconfitta con il Cagliari, per esigenze di calendario, deve necessariamente essere archiviata, soprattutto perchè sabato alle 18:00 il Bologna ospita in un Dall’Ara tutto esaurito l’Inter di Conte. Contro il Cagliari c’è stato del turnover, utile ai fini del prossimo incontro perchè restituisce a Mihajlovic e al suo staff alcuni giocatori riposati: Danilo, Poli e Palacio, questi tre infatti partiranno titolari. Le altre scelte di formazione sono ancora un’incognita e la seduta di scarico di oggi darà delle indicazioni in questo senso. Medel e Krejci vanno verso il recupero, ma ancora non si riesce a capire il loro minutaggio, mentre è da valutare l’entità del guaio fisico che ha portato alla sostituzione di Santander.