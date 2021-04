Carlino – Ora Bulgarelli riposerà vicino all’amico Pascutti

L'urna con le ceneri della Bandiera del Bologna, scomparsa 12 anni fa, sarà depositata nella tomba all'interno del cortile del Cenerario della Certosa

Quindici metri in linea d'aria circa separeranno, nel Cenerario della Certosa, l'urna con le ceneri di Pascutti con la tomba di Bulgarelli. La cerimonia in cui verrà tolto il velo al sepolcro della Bandiera rossoblù scomparsa nel 2009 è prevista per domani e vedrà l'epilogo di una storia travagliata, dopo due anni in cui non si poteva portare un fiore sulla sua tomba. La sua salma fu infatti esumata e i resti furono collocati in un deposito della Certosa. Domani si chiuderà un cerchio, con Giacomo ritroverà Ezio, e non lontano dai due ci sarà il "Presidentissimo" Renato Dall'Ara.