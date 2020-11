Carlino – Oltre a Medel ci prova anche Sansone

‘Il progetto giovani, senza i veterani, fatica a prendere quota. E’ questo uno dei verdetti dell’inizio di stagione del Bologna. Un inizio di stagione in salita e molto al di sotto delle attese’, apre così Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

Con otto infortunati ai box, a Sinisa Mihajlovic serve come il pane il rientro di qualche pedina, soprattutto di esperienza. Se Gary Medel, che sta facendo lavoro differenziato, dovrebbe quasi sicuramente rientrare con la Sampdoria, anche Nicola Sansone sta provando un recupero in extremis dopo la sosta. La sua assenza, pure con un rendimento in calo negli ultimi mesi, sta pesando nell’economia di una squadra ancorata per ora ai giovani e all’esperienza dei soli De Silvestri, Danilo e Palacio. ‘Medel sarà pronto per la Sampdoria. Forse anche Sansone. Per Poli, purtroppo bisognerà attendere almeno inizio dicembre’, chiude il Resto del Carlino.