Ok gli allenamenti individuali: out Dijks, Krejci e Danilo

Finalmente è ufficiale: martedì 5 maggio il Bologna riprenderà – in maniera volontaria – gli allenamenti individuali. Casteldebole aprirà ai calciatori, ma non ad allenatori e dirigenti, che dovranno aspettare il via libera degli allenamenti di squadra – fissato per lunedì 18 maggio. La presenza dei ragazzi al centro sportivo è facoltativa, ma chi di sicuro non ci sarà sono Dijks e Krejci. I due terzini sinistri sono rientrati lo scorso weekend rispettivamente da Olanda e Repubblica Ceca, e quindi stanno ancora scontando la loro quarantena in casa: potranno uscire solo tra una settimana.

Discorso simile per Danilo, che non sarà certo presente martedì a Casteldebole. Il centrale è infatti ancora in Brasile, ed il suo rientro in Italia è previsto per i prossimi giorni. Questo significa che il difensore ritroverà i suoi compagni di squadra solo dopo il 18 maggio.

Fonte: “Carlino”