Carlino – Oggi nuovo incontro per Barrow

Ci sarà oggi un nuovo incontro tra Bologna e Atalanta per discutere di Musa Barrow. I rossoblu sono pronti a sferrare l’attacco decisivo per portare in città il giovane attaccante. Gli emiliani cercano di ottenerlo già per il derby dell’Appennino, ma l’Atalanta non si muove dalle sue posizioni, forte dell’interesse anche del Torino per il giocatore. Il talento del giocatore non è in discussione, ma si parla pur sempre di un ventunenne in cerca della definitiva consacrazione. Questo porta i felsinei a cercare uno sconto circa le richieste dei bergamaschi.

L’Atalanta chiede un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 15 milioni. Il Bologna si ferma a 12 milioni con la formula del semplice prestito con diritto di riscatto, per non far pesare sui conti nell’immediato l’investimento. La sensazione è che la trattativa possa giungere ad un lieto fine, ma la formula è al momento il grande ostacolo, circa la sua conclusione. Nelle prossime ore il tutto potrebbe sbloccarsi definitivamente.