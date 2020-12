Bologna – Oggi la ripresa, da valutare Skorupski e altri tre

Oggi il Bologna si ritroverà intorno all’ora di pranzo a Casteldebole per iniziare a preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina.

I rossoblù sono l’ultima squadra della serie A a riprendere gli allenamenti e in programma ci saranno tamponi e una seduta di allenamento. Saranno ancora assenti Mbaye e Santander, mentre a parte si allenerà Skorupski, che salterà il match di domenica e l’Udinese, per poi tornare in gruppo con Genoa o Verona. Tutti gli altri dovrebbero essere regolarmente in gruppo compresi Hickey, Skov Olsen e Sansone.

Fonte: Carlino