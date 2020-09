Qui Casteldebole – Oggi la ripresa degli allenamenti

Riprende oggi la preparazione alla trasferta di San Siro che vedrà impegnato il Bologna sul campo del Milan lunedì 21 ore 20:45. Dopo il giorno di riposo, la squadra di Mihajlovic, si ritroverà a Casteldebole per l’allenamento delle 17.

Per oggi è prevista anche una tornata di tamponi che includerà anche l’ad rossoblù Claudio Fenucci che attende la negatività del secondo tampone per poter tornare in sede e operativo in presenza. Infine, come riporta il Carlino, in settimana sono previste le presentazioni di Lorenzo De Silvestri e Aaron Hickey.