Domenica alle ore 15:00 il Bologna affronterà il neopromosso Brescia per la partita valida per la terza giornata della Serie A 2019-2020. Oggi si apre la prevendita per il settore ospiti del Rigamonti, stadio che è al suo debutto stagionale dato che durante l’estate ci sono stati dei lavori che hanno portato le due curve ad essere a ridosso del terreno di gioco. Attualmente sono 1500 i posti disponibili per i sostenitori del Bologna. Lo riporta Il Resto del Carlino.