Carlino – Oggi esami per De Silvestri e Medel

Domani il Bologna sfiderà l’Udinese per la sedicesima giornata di campionato e non potrà contare su diversi giocatori, assenti per infortunio e squalifica.

Oggi ci saranno gli esami per De Silvestri e Medel, alla coscia sinistra per il laterale e al polpaccio destro per il cileno. Il Bologna si augura che non si allunghi nuovamente l’elenco degli indisponibili, che conta già Mbaye, Sansone, Santander, Skorupski. In più domani mancherà per squalifica Dominguez che era diffidato e contro la Fiorentina ha ricevuto la sua quinta ammonizione.

Fonte: Carlino