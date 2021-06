Carlino – Oggi comincia la stagione 2021/22

Oggi pomeriggio raduno a Casteldebole per dare il via alla nuova stagione

Mihajlovic e il suo staff arriveranno al centro tecnico in tarda mattinata, per un confronto con la società e per organizzare il lavoro. I calciatori, invece, sono attesi entro le 14.30 che è l'orario limite per i tamponi rapidi. I giocatori poi si divideranno tra visite mediche, test atletici e un primo inizio di preparazione. Non ci saranno i nazionali tra chi è ancora alle prese con Copa America ed Europei e chi si sta godendo le vacanze dopo l'uscita di scena dalla rassegna continentale. Il Bologna presenterà una lista dei calciatori presenti solo alla vigilia della partenza per il ritiro di Pinzolo, quando sarà chiaro chi, tra ritorno da prestito e mercato, rientra nel nuovo progetto o meno.