Carlino – Oggi Bulgarelli avrà la nuova tomba in Certosa

La cerimonia non sarà aperta al pubblico per via delle restrizioni anti-Covid

Redazione TuttoBolognaWeb

Nel cortile del Cinerario, in Certosa, si svolgerà oggi la cerimonia per pochi intimi in cui verrà tolto il velo alla tomba che raccoglierà le ceneri di Giacomo Bulgarelli, la Bandiera rossoblù scomparsanel 2009 dopo una lunga malattia.

Saranno presenti una delegazione del Comune e una del Bologna. Il club rossoblù sarà presente con un gonfalone sorretto da due rappresentanti del settore giovanile. Sarà presente anche l’ad Fenucci.

Fonte-Carlino