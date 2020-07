Carlino – Occhio Bologna: Mihajlovic pretende rinforzi per l’Europa

Sinisa Mihajlovic era già stato chiaro la scorsa estate, quando il Bologna aveva chiuso a metà classifica partendo dal terzultimo posto. Figuriamoci oggi, che il club è in pianta stabile nella colonna di sinistra. Il tecnico serbo non vuole lottare per il decimo posto ma per l’Europa, e per arrivarci servono rinforzi. Ecco quindi che il mister non perde mai occasione – neanche in pubblico – per lanciare messaggi alla società: 2 o 3 innesti di qualità dovranno arrivare dal prossimo mercato

