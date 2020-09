Carlino, Occasione per Skov Olsen

Ieri durante la conferenza stampa, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato che questa sera Skov Olsen partirà titolare. Questa scelta è dovuta anche dalle scarse condizioni fisiche di Orsolini. Grande occasione dunque per l’esterno danese che avrà dunque la possibilità di far vedere quanto vale, uscendo finalmente dal guscio dell’anonimato. Sinisa crede in lui e questo è un bel segnale di fiducia da parte dell’allenatore serbo. L’anno scorso la sua prima partita da titolare arrivò alla nona giornata al Dall’Ara in Bologna-Sampdoria. La partita fu vinta 2-1 dai rossoblù, ma la prestazione di Skov fu talmente deludente che venne sostituito dopo 9′ minuti della ripresa. Stasera, quindi, il classe ’99 dovrà ripagare la fiducia del mister, voltando pagina e mettendosi alla spalle la stagione negativa dello scorso anno.