Napoli-Bologna: Occasione per Schouten e Skov Olsen

L'emergenza, tra infortuni e squalifiche, costringe Mihaijlovic a rivedere la formazione.

Considerando le squalifiche di Soumaoro e Soriano, Sinisa dovrà inventarsi qualcosa per mantenere gli equilibri della squadra, reinserendo il recuperato Schouten da titolare dopo quasi due mesi, e dando un occasione al danese, che proprio contro il Napoli andò a segno per la prima volta e che in quello stadio ha mostrato sprazzi della sua qualità. Secondo quanto riportato dal quotidiano bolognese, l'idea sarebbe quella di retrocedere nel terzetto difensivo De Silvestri, liberando quella fascia per Olsen, e di passare ad un centrocampo a 3 con Schouten affiancato da Svanberg e Dominguez, il tutto sperando di recuperare Arnautovic dalle fatiche dell'ultimo impegno e riproporlo al centro dell'attacco.