Carlino – Occasione Coppa Italia per Motta e il suo Bologna

Durante l'era Saputo, i rossoblù hanno spesso affrontato l'impegno nella coppa nazionale come fosse un fastidio. Sono impresse nella memoria le disfatte contro il Pavia, il Cittadella e la Ternana. Inoltre mancano un approdo in semifinale dalla stagione 1998-99 e la vittoria finale dall'ormai lontano 1974. In questa stagione la sensazione è diversa. Già Sartori, nel giorno della sua presentazione, aveva espresso la volontà di cogliere l'occasione che la Coppa Italia dà a squadre come il Bologna di poter approdare, perché no, anche in Europa. Thiago Motta sembra dello stesso avviso e in questo momento sembra supportato da una squadra all'altezza. In partite da dentro o fuori come quella di domani all'Olimpico, il gioco proposto dai rossoblù potrebbe mettere in difficoltà anche squadre più attrezzate come la Lazio. Se l'esito sarà quello sperato, nei quarti di finale si andrà a sfidare la vincente di Juventus-Monza.