Carlino – Non solo Palacio, anche altri due si allenano da casa

Il Bologna si è ritrovato a Casteldebole a partire da martedì 5 maggio, anche se solo per allenamenti individuali. Da lunedì prossimo cominceranno invece le sedute di gruppo, ma anche in quel caso non è detto che la rosa sarà al completo. Non è infatti solo Palacio a mancare all’appello. Oltre a Danilo e Baldursson – appena rientrati in Italia – sono ancora assenti anche Sansone e Soriano.

Il numero 10 rossoblu aveva fatto visita alla famiglia in Germania nelle ultime settimane, ed al momento è nella sua casa emiliana. Il numero 21, invece, non è proprio a Bologna: il centrocampista si trova a Genova al fianco della moglie in dolce attesa. Entrambi si stanno allenando con tapis-roulant e cyclette, e raggiungeranno il centro sportivo di Casteldebole nei prossimi giorni.

Fonte: “Carlino”