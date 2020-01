Carlino – Non c’è pace per Krejci, ancora fermo ai box

Sembra sempre più lontano il rientro in campo di Ladislav Krejci. Il ragazzo stava infatti risolvendo il precedente infortunio accusato il 4 dicembre scorso a Udine, ma è “risorto” un altro problema. In seguito ad ulteriori controlli, infatti, l’esterno ceco ha evidenziato un fastidio al piatto tibiale del ginocchio destro, lo stesso che era stato operato in patria 5 anni fa. Il riacutizzarsi di un infortunio passato non lascia quasi mai ben sperare.

Il giocatore del Bologna è così costretto a fermarsi nuovamente, e a non allenarsi ancora con i compagni. Al momento il club rossoblu non è in grado di fornire aggiornamenti sui tempi di recupero del ragazzo, che comunque non sarà di certo in campo prima di febbraio. In ogni caso, la situazione verrà costantemente monitorata.

Fonte: “Carlino”