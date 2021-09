Carlino – Nessun processo, ora però la svolta

Con i campioni d’Italia si può perdere, la modalità fa la differenza.

Certamente non è stato il momento giusto per interrompere il processo di transizione del Bologna verso un atteggiamento più difensivo. Appare però eccesivo il processo a cui è stato sottoposto Mihajlovic nel post-partita di San Siro. Il confronto tra l’ad Fenucci e Sinisa, avvenuto subito dopo la gara, fa comprendere come la società abbia mal digerito più che la sconfitta il percorso attraverso il quale è maturata. Mihajlovic aveva predisposto contro l’Inter un piano tattico differente rispetto alle prime tre uscite di campionato che prevedeva di tenere più alto il baricentro della squadra allo scopo di non farsi schiacciare dai travolgenti attacchi dei nerazzurri. Purtroppo questo cambio di strategia non ha portato i risultati sperati. Da notare che contro l’Atalanta una fase difensiva organizzata e un atteggiamento più attendista avevano prodotto ottimi frutti. Domani pomeriggio intanto il Bologna sarà nuovamente in campo . Al Dall’Ara arriva il Genoa di Ballardini: serve un rapido ritorno alla vittoria per dimenticare la pesante sconfitta contro l'Inter.