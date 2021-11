Negri: “L’Europa è più un’idea del tifo che del club. Per il salto Arna o Barrow in doppia cifra”

Intervistato dal Resto Del Carlino, Marco Negri , ex bomber rossoblù, ha parlato dell'ultima partita e del Bologna in generale; queste le sue parole:

"La sensazione è che si potesse giocare per altre tre ore e la palla non sarebbe entrata - il suo commento su Bfc-Venezia - Non si può dire che il Bologna abbia sbagliato atteggiamento, forse ha difettato in esperienza. Chi ha molte partite sulle spalle sa che quando affronti gare del genere il pensiero dev’essere: va bene, non riesco a fare gol, ma intanto vedo di non prenderlo".