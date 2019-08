Carlino – Ne restano solo tre a centrocampo

Domani alle ore 20.45 il Bologna affronterà il Villarreal allo stadio Serravalle di San Marino. I rossoblù si apprestano ad affrontare questa amichevole di prestigio, nonché un test importante in vista della stagione di Serie A ormai ai nastri di partenza, con il centrocampo svuotato. Praticamente in una sola giornata sono andati via Pulgar e Nagy, mentre Donsah si sta avvicinando al Belgio, se si sommano anche gli infortunati, gli uomini a disposizione del tandem Tanjga – De Leo sono davvero contati.

Qualcuno parte, altri arrivano, poi c’è chi resta e chi ritorna per restare. Schouten è uno dei nuovi arrivi, ma ancora si deve imparare a conoscere poiché si è infortunato nella partita contro lo Sciliar, ha iniziato il differenziato, è impossibile vederlo in campo domani, difficile che recuperi per la Coppa Italia. Lo stesso discorso si può fare per Dzemaili, anche per lui è difficile l’impiego prima dell’inizio del campionato. In attesa di capire chi arriverà al posto di Pulgar, domani contro il Villarreal il Bologna si affida a Poli, Kingsley e Svanberg, favoriti per ruolo da titolare sono i primi due. Poli in questa fase di transizione rappresenta una certezza, mentre Kingsley ha ben figurato durante tutto il ritiro e non è affatto escluso che possa restare. Lo riporta Il Resto del Carlino.