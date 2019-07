Carlino: Napoli forte su Pulgar

Entra nel vivo la sfida per trattenere Pulgar in rossoblu. Dopo la sconfitta rimediata dal suo Cile per mano del Perù, nella semifinale di Copa America disputata stanotte, Erick avrà due settimane di ferie, non rimetterà quindi piede a Bologna prima dell’inizio del ritiro.

Nel frattempo cresce l’interesse intorno a lui, tante squadre stanno monitorando il talento rossoblu con Siviglia, Villareal, Arsenal, Sampdoria, ma soprattutto Milan e Napoli, con quest’ultimo seriamente interessato al cileno nel caso sfumasse la trattiva per Elmas del Fenerbahce. Dopo Britos, Verdi e Diawara, gli azzurri andrebbero a pescare nuovamente dall’Emilia

Per questo motivo nelle ultime ore il Bologna starebbe tenendo molto calde tutte le piste per i centrocampisti, con la paura di perdere Pulgar a solo 12 milioni e di non poterlo rimpiazzare adeguatamente. I prossimi giorni saranno importantissimi per il futuro sotto le Due Torri del mediano sudamericano.