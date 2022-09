Carlino – Motta e il ritorno al tridente

C'è grande curiosità sabato contro l'Empoli per capire quali saranno le nuove idee di Thiago Motta per il Bologna .

Il Resto del Carlino si sofferma innanzitutto sul ritorno del tridente, un fattore tecnico ma anche economico. Giocatori come Orsolini, Barrow e Vignato sono da valorizzare sia tecnicamente ma anche in vista delle future sessioni di mercato, 'ed è questione certamente affrontata dalla dirigenza e dal nuovo tecnico in sede di trattativa' scrive Marcello Giordano.