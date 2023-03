Carlino – Motta e Arna spaccano Bologna in due: l’intervista ad alcuni tifosi

A due giorni dalla sfida contro la Salernitana in trasferta, il Resto del Carlino concede spazio e voce ad alcuni tifosi del Bologna. Intercettati nello svolgimento delle loro giornate, sono sei le persone intervistate sulla questione fra Thiago Motta e Marko Arnautovic. Le parole espresse dai tifosi hanno mostrato che la città del tifo si è divisa in due, con sfociamento in un'unica foce: il bene della squadra.