Carlino – Motta deve trovare equilibrio in difesa

'Il gol che non arriva, se per una volta resta a secco Arnautovic. Ma soprattutto il gol che si subisce sempre: 7 partite di campionato e 7 volte Skoruspki bucato. Sembrano già un lontano ricordo i 13 ‘clean sheet’ dello scorso campionato, che pure appartengono a un Bologna, quello dell’ultimo Mihajlovic, che certo non autorizza rimpianti' scrive il Resto del Carlino.

Thiago Motta, con il nuovo modulo, dovrà certo ridare energia e fiato agli esterni offensivi, in modo tale che la produzione non ricada solo su Arnautovic, ma dovrà soprattutto trovare un equilibrio difensivo che consenta alla squadra di prendere meno gol e perdere meno partite. Thiago Motta ha dunque deciso di rimanere a Bologna a lavorare in questi due giorni, non è ritornato a Cascais dalla famiglia, per preparare un piano di lavoro con i suoi collaboratori da mettere sul campo nelle due settimane della sosta. C'è però un problema, perché tutta la linea difensiva titolare non ci sarà questa settimana visto che Skorupski, Kasius, Posch, Lucumì e Cambiaso sono stati convocati e torneranno solo a metà della prossima settimana.