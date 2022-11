Carlino – Motta al ritmo del primo Mihajlovic

Il rendimento di Thiago Motta nelle prime sei partite è uguale a quello del primo Siniša Mihajlović, ovvero quello della salvezza 2019. Sono sette punti in sei partite per Thiago Motta, lo stesso bottino del serbo. Infatti, Mihajlovic partì...

Sono sette punti in sei partite per Thiago Motta, lo stesso bottino del serbo. Infatti, Mihajlovic partì con il sacco di San Siro contro l'Inter e il pareggio interno con il Genoa, poi seguirono tre sconfitte in fila con Roma, Juve e Udinese, Motta invece è partito peggio, sconfitta con Empoli, Juve e Napoli, pari con la Samp poi la rinascita con due vittorie in fila con Lecce e Monza. Il Bologna di Sinisa chiuse poi la stagione con 30 punti in 17 partite.