Carlino – Motta accelera i tempi: tutti presenti al raduno

Cambio di rotta a Casteldebole in vista del raduno dell'11 luglio propedeutico alla partenza per il ritiro di Valles due giorni dopo.

Non ci sarà un supplemento di vacanza per i nazionali. La decisione è stata presa da Thiago Motta dopo un confronto con la società e di conseguenza verranno tutti convocati tra una settimana a Casteldebole per il raduno e i test atletici, l'unico esentato è Joshua Zirkzee che ha chiuso da poco gli Europei Under 21. Gli arrivi saranno scaglionati ed è probabile che i nazionali, compreso Marko Arnautovic, arriveranno il 12 luglio. I convocati per il ritiro verranno invece diramati dopo i test sulla base dei risultati ottenuti e delle condizioni fisiche. Una delle incognite, ad esempio, è Marko Arnautovic che in nazionale ha affermato di avere ancora problemi al piede. L'arto sarà controllato dallo staff e poi verrà presa una decisione sul ritiro. Ma la notizia è che tutti i nazionali saranno da subito a disposizione.