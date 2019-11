Mondiale Under-17: questa notte Brasile-Italia

Gli azzurrini di Carmine Nunziata a mezzanotte scenderanno in campo con il Brasile padrone di casa nella partita valida per i quarti di finale del Mondiale Under 17.

L’Italia non arrivava a questa fase da dieci anni quando venne sconfitta dalla Svizzera, mentre il migliore risultato è il quarto posto del 1987. L’obbiettivo è cercare di fare meglio e andare il più avanti possibile nella competizione e per farlo saranno decisive le parate di Marco Molla, il giovane portiere rossoblù finora è sempre stato titolare tranne che nella partita finale del girone contro l’Ecuador.