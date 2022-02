Carlino – Momento di riflessione per Saputo, un fondo vorrebbe entrare

Un suo ritorno in città è previsto per fine mese

In questi sette anni qualcosa non ha funzionato visto che la squadra dal punto di vista sportivo non ha concretizzato troppi passi avanti e il progetto stadio, che doveva essere un trampolino di lancio verso il futuro, continua ad arrancare. In questo periodo il fondo lussemburghese, Toro Capital (che a dicembre aveva provato a rilevare la Salernitana senza esito), appare interessato al Bologna e sul punto di proporre un’ingresso nell’azionariato a Saputo. Il presidente rossoblù in questi anni non ha mai detto di cercare nuovi azionisti, tuttavia non è da escludere che Joey non disdegni l’idea di dividere la gestione del club con un altro socio. Per ora non c’è nulla di concreto ma qualora arrivasse un’offerta Saputo la prenderebbe in considerazione