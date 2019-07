Carlino – Missione in Canada: Fenucci e Bigon da Saputo

Oggi, l’ad del Bologna Claudio Fenucci e il ds Riccardo Bigon partiranno per Montreal, destinazione casa Saputo. Tra domani e venerdì i vertici felsinei, con Sabatini e Di Vaio collegati in videoconferenza, parleranno di due problemi che riguardano il mercato: la frenata della trattativa per Skov Olsen e il rinnovo di Pulgar.

L’esterno danese, dopo aver completato le visite mediche con i rossoblù, si è preso del tempo per riflettere, mentre per quanto riguarda il mediano cileno, il problema della clausola rescissoria non fa dormire sogni tranquilli ai dirigenti del Bologna che proprio dal numero cinque felsineo vorrebbero rifondare il centrocampo. L’eventuale partenza di Pulgar alla quale potrebbe aggiungersi anche quella di Santander, richiesto in Cina, rischiano di portare a quattro gli acquisti ancora necessari per completare la rosa.

Fonte: il Resto del Carlino